vor 1 Stunde Karlsruhe Straßenbahn in der Karlsruher Waldstadt entgleist: Kreuzung blockiert - ein verletzter Fahrgast

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, ist am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr in der Karlsruher Waldstadt an der Albert-Schweitzer-Straße eine Straßenbahn entgleist.