Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, soll es in Waldbronn-Busenbach zu einem tödlichen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer gekommen sein.

Aktualisierung, 11.50 Uhr:

Ein 47-jähriger Radfahrer ist am Montagmorgen von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Das berichtet die Karlsruher Polizei nun in einer Pressemeldung. Der Mann überquerte gegen 8 Uhr den Übergang am Bahnhof Busenbach. Vermutlich hat er sich auf die bereits an der Haltestelle stehende Straßenbahn in Fahrtrichtung Ettlingen konzentriert, denn er übersah die gerade einfahrende Bahn aus Richtung Ettlingen. Er wurde von der Bahn erfasst und überrollt.

Die Bergung wurde von Mitarbeitern der AVG und den Feuerwehren durchgeführt. Beide Triebfahrzeugführer der Straßenbahnen und eine am Bahnsteig wartende Zeugin erlitten einen Schock. Glücklicherweise wurden die Fahrgäste in den Bahnen nicht verletzt. Im Straßenverkehr kam es teilweise zu einem Rückstau bis zum Wattkopftunnel, bis gegen 9.15 Uhr hatte sich die Verkehrslage aufgrund von Verkehrsregelungsmaßnahmen durch die Polizei wieder beruhigt.

Ursprungsmeldung:

Am Montagmorgen kam es zu einem schweren Unfall am Bahnhof Waldbronn-Busenbach. Ein Radler wurde dabei von der Bahn so erfasst, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen ist.

Weitere Informationen folgen sobald diese vorliegen!