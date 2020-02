vor 1 Stunde Karlsruhe Schwere Straßenbahnunfälle: Fußgänger von Bahn erfasst

In Karlsruhe hat es zwei schwere Straßenbahnunfälle gegeben: Am frühen Morgen erfasste eine Straßenbahn in der Kaiserallee, Höhe Klopstockstraße, eine Person. Am Montagabend wurde eine weitere Person beim Queren von Gleisen am Karlstor lebensgefährlich verletzt.