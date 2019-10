Am Sonntagmittag kam es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Der Autofahrer übersah das Rotlicht und stieß mit einer Bahn der Linie 6 zusammen. Die Beifahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt.

Der 38-jährige Autofahrer war auf dem südlichen Teil der Daxlander Straße in Richtung Rheinhafen unterwegs. Auf Höhe des Mauerwegs wollte er am Bahnübergang nach rechts auf den nördlichen Teil der Daxlander Straße einbiegen.

"Da er jedoch das Rotlicht am Übergang missachtete, kollidierte er im spitzen Winkel mit einer Straßenbahn der Linie 6, die in Fahrtrichtung Daxlanden unterwegs war", so die Polizei in ihrem Bericht.

Durch den Zusammenstoß wurde die 43-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Straßenbahn musste ein Notbremsung einleiten - Fahrgäste wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.