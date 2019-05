vor 51 Minuten Karlsruhe Notbremsung der Bahn verhindert Straßenbahnunfall an Haltestelle Mathystraße

Ganz viel Glück hatte eine 82-jährige Passantin am Samstag gegen 15.15 Uhr, als sie an der Haltestelle Mathystraße einen Schwächeanfall erlitt und in den Gleisbereich geriet. Der 46-jährige Straßenbahnführer erkannte laut Polizei die Situation sofort und konnte noch rechtzeitig eine Gefahrenbremsung einleiten.