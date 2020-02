Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit Beteiligung einer Straßenbahn kam es am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr im Westen und Osten von Karlsruhe. Bei den Unfällen wurde eine Person leicht verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 39.000 Euro.

Der erste Unfall ereignete sich in der Badener Straße/Karl-Weysser-Straße in Karlsruhe-Durlach, als eine 64 Jahre alte Toyota-Fahrerin gegen 19.50 Uhr die Vorfahrt der Straßenbahn Linie 1 missachtete. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen, weshalb die Dame zur Blutentnahme die Beamten mit aufs Revier begleiten musste. Darüber informiert die Polizei in einer Meldung an die Presse.

Nahezu zeitgleich geschah im westlichen Stadtteil Mühlburg ein weiterer Unfall, wobei ein 57 Jahre alte Autofahrer auf der Honsellstraße in westliche Richtung auf der linken von zwei Geradeausspuren unterwegs war. "Vermutlich aufgrund seiner Ortsunkenntnis entschied sich der Fahrer im letzten Moment nach links auf die Südtangente abzubiegen und missachtete hierbei das Rotlicht", heißt es in der Meldung weiter.

In der Folge kollidierte er mit der parallel in der Mitte der Fahrbahn fahrenden Straßenbahn, die Vorfahrt hatte. Dabei verletzte sich der 59-jährige Beifahrer leicht und wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. In der Straßenbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.