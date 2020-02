vor 1 Stunde Karlsruhe Glück im Unglück: 62-Jährige übersieht Straßenbahn, wird aber nur leicht verletzt

Glück im Unglück hatte 62-jährige Fußgängerin, als sie am Montagabend in der Haid-und-Neu-Straße in der Karlsruher Oststadt beim Überqueren der Gleise die Bahn übersah und nur leicht verletzt wurde.