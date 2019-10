vor 2 Stunden Karlsruhe Fahrgäste mussten aussteigen: Unfall am Durlacher Tor sorgte für Bahnstau

Am Durlacher Tor stauten sich am Dienstagmorgen die Bahnen stadteinwärts - auch die Autofahrer, welche in die Kapellenstraße einfahren wollten, mussten sich kurze Zeit gedulden. Ein leichter Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich sorgte für die kurze Unterbrechung im Bahnverkehr.