vor 7 Stunden Karlsruhe Behinderungen im Berufsverkehr: Unfall bremst Bahnen aus

Am Durlacher Tor kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Sämtliche Bahnen in Richtung Innenstadt mussten daher umgeleitet werden. Grund war der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Bahn.