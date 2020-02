vor 46 Minuten Karlsruhe Auto versus Straßenbahn: Keine Verletzten bei Unfall in Südweststadt

Am Mittwochabend kam es in der Karlsruher Südweststadt zu einem Unfall. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen eine in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. "Die 50 Fahrgäste in der Bahn sowie der Fahrer des Autos blieben unverletzt", teilt die Polizei in einer Meldung an die Presse mit.