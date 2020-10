vor 21 Stunden Karlsruhe 2.500 Euro Sachschaden: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Aus bisher unbekannten Gründen kam am Sonntag, um 19.15 Uhr, ein 46-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte dort, an der Einmündung Philippstraße, gegen eine Straßenbahn. An der Bahn entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen "gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" rechnen.