Caren Denner, Präsidentin des Polizeipräsidiums Karlsruhe redet bei ihrer Vorstellung des diesjährigen Sicherheitsberichts nicht lange um den heißen Brei, sondern spricht direkt über die aktuellen Trends und Entwicklungen der Kriminalität in der Fächerstadt.

Speziell die gestiegenen Fallzahlen von Diebstählen und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Januar bis September 2022) alarmierend.

Anstieg sexueller Straftaten

Letztere bezeichnet Denner sogar als "bedenklich". So seien die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Vergleich zum Vorjahr von 294 auf 397 gestiegen. Anzeigen wegen Nötigung und Nachstellung seien dabei aber auch negative Nebeneffekte von häuslicher Gewalt.

Ebenfalls deutlich angestiegen sei zudem die Verbreitung pornografischer Schriften. "Wir haben hier einen Anstieg von derzeit 82 Prozent", so Denner.

Ein Grund dafür könnte laut Denner an zahlreichen Anzeigen aus den USA liegen. Dort gebe es die halbstaatliche Organisation Nacmac (National Center for Missing & Exploited Children), die Hinweise für die Strafverfolgung in Sachen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie gibt. "Wir müssen jedem dieser Hinweise nachgehen", so Denner.

Wieder mehr Ladendiebstähle in Karlsruhe

Ein weiterer Anstieg ist bei den Ladendiebstählen zu verzeichnen. Hier stieg der Prozentsatz um 24 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2022. Aktuell wurden 280 Fälle für das neue Jahr registriert. Auch die Taschendiebstähle seien um 28 Prozent gestiegen. 6.276 schwere und weniger schwere Diebstähle hat die Polizei in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres erfasst, 7.174 waren es bis Ende September 2023.

Als möglichen Grund nennt Denner den Wegfall der Coronabeschränkungen. "Dadurch ist wieder vermehrt die Möglichkeit gegeben, diese Diebstähle überhaupt zu begehen", so die Polizeipräsidentin.

Weniger Wohnungseinbrüche in Karlsruhe

Positiv hingegen stimmt Denner der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen. "Das führen wir darauf zurück, dass wir eine georgische Tätergruppe im Raum Karlsruhe festnehmen konnten", so Denner.

Außerdem sei am Bodensee eine landesweit agierende Bande von albanischen Einbrechern gefasst worden, die auch in Karlsruhe aktiv gewesen sei. Insgesamt macht dies einen Rückgang von 17 Prozent aus.

Polizei Karlsruhe zerschlägt Drogenszene

Ein weiteres positives Resultat zieht die Polizeipräsidentin im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel. So hatte die Polizei Ende April eine offene Drogenszene um die Kleine Kirche an der Kaiserstraße zerschlagen.

Dort hatten, vor allem in den Nachmittagsstunden, Drogendealer aus dem nordafrikanischen Raum Rauschmittel verkauft. Am Ende landeten acht Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Auch in Zukunft werde es weiterhin Kontrollen geben.

Sorgenkind Werderplatz Karlsruhe

Ein Ort, bei dem ebenfalls häufig mit Rauschgift gehandelt werde, sei der Werderplatz. Im Vergleich zum Vorjahr habe es sogar einen "sehr deutlichen Anstieg bei den Rauschgiftdelikten" gegeben, weshalb die Polizei diesen auch weiterhin "im Fokus hat".

Ebenfalls angestiegen seien dort auch die Straftaten unter Alkoholeinfluss. Das auslaufende Alkoholverbot (31. Oktober) solle daher entsprechend nochmals genau geprüft werden.

Auf dem Werderplatz gebe es einfach eine Szene, die sich über mehrere Jahre entwickelt habe und mittlerweile gut 200 Personen zähle. "Es ist eine Illusion, dass wir den Werderplatz jemals clean kriegen werden", so Denner.