Karlsruhe Stillstand beim Karlsruher Frühlingsfest 2022: Auf eine Attraktion müssen Besucher leider verzichten

Beim Frühlingsfest in Karlsruhe 2022 auf dem Karlsruher Messplatz steht das Fahrgeschäft Olympia-Express seit Donnerstag still. Aber warum? ka-news.de war mit Inhaber Santino Thelen vor Ort und hat mit ihm über die Zukunft der Berg- und Talbahn gesprochen.

Es hätte ein Neuanfang nach dem Fall der Corona-Maßnahmen werden sollen, doch für Santino Thelen ist es ein Schlag in die Magengrube. Der Olympia-Express wird beim Frühlingsfest in Karlsruhe nicht mehr öffnen können. Seit letzten Sonntag gab es Probleme mit den drei Motoren, die das Fahrgeschäft auf zwölf Runden in der Minute bewegen.

Was passiert mit bereits gekauften Fahrkarten?

Trotz der Generalüberholung vor dem Start in die neue Saison seien am Donnerstag zwei Motoren komplett ausgefallen, berichtet Thelen gegenüber ka-news. Tragisch, da nur ein Ersatzmotor zur Verfügung stehe. "Den Ausfall zweier Motoren gleichzeitig hatten wir noch nie gehabt", so Thelen.

Das Fest wird daher ohne die Berg- und Talbahn noch bis Montag stattfinden. Bereits gekaufte Fahrchips verfallen nicht und können beim nächsten Spiel eingelöst werden. "In Karlsruhe steht der Olympia-Express dieses Jahr wieder auf der Neureuter-Kerwe," verrät Thelen vorausblickend.