Freiburg vor 16 Stunden

Steuererklärung im Knast: Häftling blitzt vor Karlsruher Gericht ab

Im Rechtsstreit um die Einsicht in Unterlagen für seine Steuererklärung ist ein Freiburger Häftling mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht abgeblitzt. Der Mann wollte Haftlockerungen erreichen, damit er bei seiner Partnerin in Aktenordner einsehen kann. In einer Mitteilung des Bundesverfassungsgerichts heißt es, die Verfassungsbeschwerde des Manns sei unzulässig, da eine Grundrechtsverletzung nicht erkennbar sei (Az.:2 BvR 427/23).