Die Steuererklärung ist oft ein lästiges Übel, das sich allerdings nicht verhindern lässt. Wenigstens spart eine Gesetzesänderung Steuerpflichtigen 2023 Geld ein. In vielen Fällen ist es trotzdem eine mühsame Angelegenheit, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine neue App soll nun Abhilfe schaffen und die Einkommenssteuererklärung einfacher machen. Alle Informationen dazu finden Sie im Artikel.

Was ist die neue Elster-App?

Elster ist das amtliche Steuerportal, mit Hilfe dessen Steuerpflichtige die Einkommenssteuererklärung abwickeln können. Nun gibt es eine neue App, die das Ganze vereinfachen soll: "MeinELSTER+". Mit der App müssen die Belege nicht mehr physisch gesammelt, sondern können künftig mit dem Smartphone erfasst werden.

Die App soll laut dpa von nun an in den App-Stores zum Download für das Apple-Betriebssystem iOS und für Android-Geräte zur Verfügung stehen. MeinELSTER+ wurde von Bund und Ländern finanziert sowie entwickelt und soll ein erster Schritt sein auf dem Weg zur volldigitalen Steuererklärung. Bei der Steuererklärung sollten übrigens einige Fehler nicht gemacht werden, da diese viel Geld kosten können.

Wie funktioniert die Elster-App?

Nach Informationen von Elster werden die gespeicherten Daten, wie Name, Vorname, Steuernummer und Steuerliche Identifikationsnummer von "Mein ELSTER" an die App übermittelt. Dort werden die Daten dann weiter verarbeitet.

In der App besteht zudem die Möglichkeit die bereits begonnene Registrierung bei Mein ELSTER in der App abzuschließen. Dann werden Daten wie Benutzername, E-Mail-Adresse, Name und Anrede an die App übermittelt.

Was kann man mit der neuen Elster-App machen?

Mit der App können zum Beispiel Rechnungen direkt nach Erhalt mit dem Smartphone fotografiert und abgelegt werden. Diese können dann in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden. Die integrierte Texterkennungssoftware scannt dann die Belege und fügt die relevanten Werte direkt in die Steuererklärung ein.

Nutzer der App können die Belege auch nach Kategorien einteilen. Wenn die Steuererklärung dann erstellt wird, erscheinen bei einem Eingabefeld dann nur die relevanten Belege.

Nach Informationen der dpa wird dieses Jahr noch geprüft, ob auch eine künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, damit die Verwendung der eingescannten Belege noch nutzerfreundlicher wird.

Was kostet die Elster-App?

MeinELSTER+ ist ein Service der Finanzverwaltung und steht kostenlos zum Download zur Verfügung.

Übrigens: Wer als Rentner keine Steuererklärung abgibt, dem können Strafen drohen.