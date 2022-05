Stuttgart vor 2 Stunden

Kuchenverkauf in Schulen: Land berät über Versteuerung

Wenn Schüler bei Festen Kuchen verkaufen, könnte vom nächsten Jahr an Umsatzsteuer auf die Erträge anfallen. Die Landesregierung arbeitet derzeit an einer Richtlinie, mit der sie entsprechende europarechtliche Vorschriften umsetzen will. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) versprach am Dienstag in Stuttgart, diese Regelungen abzufedern. "Wir werden schauen, dass sie in ihren Bürokratismen gemindert werden." Der Grünen-Politiker reagierte damit auf einen Bericht der "Südwest Presse".