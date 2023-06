Karlsruhe vor 1 Stunde

Stellwerkstörung am Karlsruher Hauptbahnhof: Verspätungen und Zugausfälle!

Bahnreisende müssen in Karlsruhe aktuell viel Geduld mitbringen. Denn nach Informationen der Deutschen Bahn gibt es im Bereich des Hauptbahnhofs eine Stellwerkstörung. Züge halten aktuell nicht in Karlsruhe oder kommen verspätet an.