Stuttgart vor 3 Stunden

Wegen steigender Preise: Geschäft der Pfandleiher zieht an

Angesichts steigender Preise bringen mehr Menschen in Deutschland ihre Schmuckstücke zum Pfandleiher, um schnell an Geld zu kommen. "Es geht nach oben", sagte der Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes (ZDP), Wolfgang Schedl, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Gerade in den letzten Wochen hätten die Geschäfte angezogen.