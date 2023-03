Das Online-Portal StayFriends bietet die Möglichkeit, alte Schulfreunde wiederzufinden und Klassentreffen zu organisieren. Doch um alle Funktionen nutzen zu können, müssen die Mitglieder eine sogenannte Gold-Mitgliedschaft abschließen. Aber wie viel kostet diese Mitgliedschaft? Und wie kann man sie wieder kündigen und das eigene StayFriends-Profil löschen? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

StayFriends: Wie viel kostet eine Gold-Mitgliedschaft?

Um die Basis-Funktionen der Plattform zu nutzen, ist eine einfache Registrierung nötig, die nichts kostet. Damit können Sie etwa ihr eigenes Profil mit Infos über Ihre Schule und Klasse erstellen und Freunde suchen.

Wenn Sie allerdings weitere Funktionen nutzen - also zum Beispiel diese Freunde anschreiben, selbst Nachrichten lesen oder Klassentreffen organisieren - wollen, müssen Sie eine kostenpflichtige Gold- oder Gold-plus-Mitgliedschaft abschließen. Wie viel so ein Abo kostet, macht StayFriends nicht ohne weiteres auf der eigenen Website kenntlich - dafür müssen Sie bereits als Nutzer registriert sein. Damit Sie dennoch abschätzen können, was eine vollständige Mitgliedschaft kostet, haben wir die aktuellen Preise (Stand 23. März 2023) hier aufgelistet:

Im ersten Jahr Gold sowie Gold-plus je 24 Euro

Die Verlängerung der Gold-Mitgliedschaft anschließend 36 Euro jährlich

Die Verlängerung der Gold-plus-Mitgliedschaft anschließend 48 Euro jährlich.

Laut der WebsiteAboalarm, die über Abofallen im Internet aufklärt, hapert es allerdings mit dem Verbraucherschutz: Demnach sammeln sich seit Jahren Beschwerden über StayFriends. So schrieb die Website 2019 etwa von einer Nutzerin, die durch ein automatisch gesetztes Häkchen ungewollt eine Goldmitgliedschaft abgeschlossen habe. Recherchen von Aboalarm zeigten, dass "Unmengen von Benutzern Probleme mit der Abofalle StayFriends schildern, und das auch nach dem Abschluss einer Goldmitgliedschaft."

StayFriends Gold-Mitgliedschaft: Vertrag kündigen

Wenn Sie eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei StayFriends abgeschlossen haben und diese nun wieder kündigen wollen, müssen Sie beachten, dass die Jahresmitgliedschaft im Normalfall automatisch verlängert wird. Um das zu verhindern, müssen Sie Folgendes tun:

Loggen Sie sich in Ihr StayFriends-Konto ein. Dafür verwenden Sie Ihre Nutzerdaten.

Im Menü "Meine Gold-Mitgliedschaft" klicken Sie auf das Feld "Kontoauszug".

Dort wählen Sie die Option "Automatische Verlängerung deaktivieren". Damit läuft die Gold-Mitgliedschaft bzw. Gold-plus-Mitgliedschaft bei fristgerechter Kündigung zum Ende der aktuellen Vertragslaufzeit aus. Bis dahin bleiben die Premium-Funktionen jedoch noch bestehen. Sie werden erst nach Ablauf gelöscht.

Beachten Sie, dass dieses Vorgehen nur bis spätestens 48 Stunden bis zur Vertragsverlängerung funktioniert.

Haben Sie Ihre Gold-Mitgliedschaft innerhalb der letzten 14 Tage gebucht, können Sie auch das Recht auf Widerruf nutzen. Dafür gibt es von StayFriends ein Muster-Widerrufsformular, das Sie verwenden können.

Sobald die Gold- oder Gold-plus-Mitgliedschaft beendet ist, wird das Konto auf eine Basis-Mitgliedschaft heruntergestuft. Das eigene Profil bleibt also weiterhin erhalten.

StayFriends löschen: Basis-Mitgliedschaft beenden

Wer nur eine Basis-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, oder nach erfolgreicher Kündigung wieder bei einer solchen angelangt ist, kann diese ebenfalls beenden und sich damit komplett von der Plattform abmelden. Dafür gehen Sie wie folgt vor:

Loggen Sie sich in Ihr StayFriends-Konto ein. Dafür verwenden Sie Ihre Nutzerdaten.

Tragen Sie Ihr Konto im Menü-Punkt "Hilfe und Kontakt" aus.

Gehen Sie in den Menü-Bereich "Einstellungen" und dort auf "Konto löschen".

Alternativ können Sie eine E-Mail an das StayFriends-Serviceteam schreiben, in der Sie bitten, dass das Konto gelöscht wird. Die Kontaktdaten finden Sie zu Beginn der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von StayFriends.