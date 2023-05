Ganz gleich ob nur ein verlängertes Wochenende oder ein Familientrip in die Pfingstferien: An Pfingsten 2023 sind bei Autofahrern wieder gute Nerven gefragt. Das Feiertagswochenende ist dafür bekannt, jährlich für lange Staus auf deutschen Autobahnen zu sorgen. Zuletzt waren die Straßen an Christi Himmelfahrt übervoll.

Der erhöhte Reise- und Ausflugsverkehr sowie laut ADACüber 1300 Baustellen auf Deutschlands Straßen können vor dem verdienten Urlaub zur Geduldsprobe werden. Wir verraten Ihnen, welche Strecken voraussichtlich besonders stark von Staus betroffen sein werden und wie Sie möglichst nervenschonend an Ihrem Reiseziel ankommen können.

Stau morgen an Pfingsten 2023: ADAC warnt vor Staus auf diesen Strecken

Im Vorfeld von Pfingsten gibt der ADAC traditionell Stauprognosen heraus. Dank dieser können sich Autofahrer schon im Voraus auf längere Wartezeiten auf bestimmten Strecken einstellen - oder diese bei ihrer Reiseplanung möglicherweise ganz vermeiden. Wie der ADAC mitteilt, besteht auch in diesem Jahr die größte Staugefahr wieder im Süden. Denn die Süd-Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg starten in ihre zweiwöchigen Pfingstferien und auch Schüler in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben eine beziehungsweise anderthalb Wochen frei.

Doch auch Menschen aus Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen könnten sich für einen Kurzurlaub entschieden haben. Immerhin ist hier auch noch der Dienstag, 30. Mai 2023, schulfrei.

Es wird also viel los sein auf Deutschlands Straßen. Auch, weil es laut ADAC derzeit 1304 Autobahn-Baustellen gibt. Die Strecken, die am stärksten belastet sind, dürften diese sein:

Großräume Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 Köln– Dortmund– Bremen– Lübeck

A2 Dortmund– Hannover– Berlin

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Oberhausen– Frankfurt– Nürnberg– Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt– Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt– Karlsruhe– Basel

A6 Kaiserslautern¬– Mannheim– Heilbronn– Nürnberg

A7Hamburg– Flensburg

A7Hamburg– Hannover– Würzburg– Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe– Stuttgart– München– Salzburg

A9 München– Nürnberg– Berlin

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock/Dosse– Rostock

A24 Berlin– Hamburg

A61 Mönchengladbach– Koblenz– Ludwigshafen

A81 Stuttgart– Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 / B2München– Garmisch-Partenkirchen

A96München– Lindau

A99 Umfahrung München

Staugefahr wegen Baustellen an Pfingsten

Eine kurzfristige Sperre hat sich auf der A45 Hagen - Gießen ergeben. In beiden Richtungen ist die Strecke zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid Nord am Sonntag (28. Mai) von 10 bis 16 Uhr gesperrt.

Der ADAC nennt zu Pfingsten 2023 zudem noch acht weitere, langfristige Sperren:

A30 Amsterdam– Rheine in beiden Richtungen in Höhe Salzbergen bis 30. Mai, 17 Uhr

A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Dreieck Kassel-Süd und Kreuz Kassel-West bis 30. Januar 2024

zwischen Dreieck Kassel-Süd und Kreuz Kassel-West bis 30. Januar 2024 A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Lüdenscheid-Nord und Raststätte Sauerland bis auf Weiteres

A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord bis auf Weiteres

A49 Kassel Richtung Gießen zwischen Kreuz Kassel-West und Baunatal-Mitte bis 30. Januar 2024

A66 Wiesbaden– Frankfurt in beiden Richtungen zwischen Wiesbaden-Biebrich und Wiesbaden-Mainzer Straße bis auf Weiteres

A94 München– Passau in beiden Richtungen zwischen Malching und Übergang Anschluss B12-Malching-Nord bis 30. September 2023

A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau zwischen Lübeck-Siems und Dreieck Bad Schwartau ab sofort bis 19. Juni, 17 Uhr

Pfingsturlaub im Ausland: Diese Straßen und Grenzübergänge könnten überfüllt sein

Gerade die Süd-Bundesländer nutzen die Zeit um Pfingsten, um eine Reise in Deutschlands Nachbarländer zu unternehmen. Dabei drohen allerdings auf folgenden Routen Staus:

Tauernautobahn

Inntalautobahn

Rheintalautobahn

Brennerautobahn

Gotthard-Route

Wer durch die Schweiz reist, muss sich im San Bernadinotunnel eventuell auch auf Staus und Verzögerungen einstellen.

Aufpassen müssen insbesondere Reisende in Richtung Italien. In Tirol sind am langen Pfingstwochenende entlang der Inntalautobahn A12 in den Bereichen Kufstein und Innsbruck die Stau-Ausweichrouten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Bei Fahrten nach Italien müssen Reisende deshalb auch bei einem Stau auf der Autobahn verbleiben.

Auch Zufahrtsstraßen zu den entsprechenden Routen im Straßennetz der Alpenländer können wie ein Nadelöhr wirken, so dass Autofahrer hier mehr Zeit einplanen müssen:

Kärntner Seen

Salzkammergut

Neusiedlersee

Tessin

Wallis

Fernstraßen zu den kroatischen Küsten

Arlbergtunnel (Bauarbeiten bis Oktober)

Bei den Grenzübergängen dürften vor allen Dingen die Routen in Richtung Österreich und Dänemark von Staus betroffen sein. Hierbei nennt der ADAC die Übergänge bei Suben (A3 Linz-Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim), sowie im Norden in Ausnahmefällen bei Ellund (A7 westlich von Flensburg) und Krusau (B200 nördlich von Flensburg). Hier werden Reisen von Deutschland nach Dänemark noch in Ausnahmefällen überprüft.

Wann ist der meiste Stau an Pfingsten 2023?

Wer am Pfingstwochenende verreist, fragt sich natürlich, an welchen Tagen eher Stau drohen könnte. Die massivsten Störungen sind - Stand 25. Mai - am Freitagnachmittag, 26. Mai, zu erwarten. "Im Süden auch noch Samstagvormittag, 27. Mai, sowie am Pfingstmontag, 29. Mai", warnt der ADAC. In 2022 war der Freitag vor Pfingsten der drittautoreichste Tag des Jahres. Relativ ruhig könne es hingegen auf den Fernstraßen am Pfingstsonntag, 28. Mai, werden. Ab Montag ist dann auch die Gegenrichtung verstärkt betroffen. Diejenigen, die ein längeres Pfingstwochenende an einem anderen Ort verbracht haben, treten dann wieder die Heimreise an.

Pfingsten 2023: Wann fährt man am besten, um Stau zu vermeiden?

Der einfachste Trick, um Staus an Pfingsten 2023 zu vermeiden, ist es natürlich, seine Reiseaktivitäten auf die Zeit vor oder nach dem Pfingstwochenende zu legen. Als hilfreich kann sich laut ACE Auto Club Europa auch erweisen, ob Fahrten nicht auf Randzeiten, wie frühmorgens oder am späten Abend verschoben werden können. Sicherheitshalber solle man bereits vor der Fahrt Ausweichrouten für die eigene Strecke heraussuchen. Die alternativen Routen eines Navigationsgeräts seien nur bedingt tauglich, da die Geräte häufig auf die gleichen Informationen zugreifen und sich so auch auf den Nebenstrecken Staus bilden können.

Wer an Pfingsten 2023 verreist, tut gut daran, im Vorfeld die Seite mit den aktuellen Verkehrsmeldungen und Staus des ADAC zu checken. Während der Autofahrt liefern Radiosender die aktuellesten Verkehrsinformationen für die Region, in der man sich derzeit befindet.

An Pfingsten im Stau stehen: So überstehen Sie den Stau gut

Dieser Tipp gilt eigentlich bei jeder längeren Autofahrt, dennoch sollten Sie ihn auch an Pfingsten beherzigen: Denken Sie immer an ausreichend Reiseproviant, sowie Spielsachen für Kinder und daran, großzügige Pausen einzuplanen. ADAC-Reiseexperte Alexander Kreipl empfiehlt zudem: "Im Vorfeld mehr Zeit in die Reisevorbereitung zu stecken, kann während der Reise eine deutliche Zeitersparnis bedeuten."

Ebenso sollte das Auto entsprechend vorbereitet werden: Reifen auf Schäden und Luftdruck überprüfen (an höheres Gewicht anpassen) und Flüssigkeiten wie Kühlwasser, Öl und Scheibenwasser checken. Besonders wichtig sei eine gute Reiseplanung für Autofahrer, die mit dem E-Auto in den Urlaub fahren. Neben der Streckenplanung müssen sie sich unter anderem über die Lademöglichkeiten auf der Strecke informieren, um entspannt ans Ziel zu kommen.