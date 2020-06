Auf der Südtangente sorgte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen für Stau: Für zwei Stunden konnte nur ein Fahrstreifen genutzt werden. Der Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen ereignete sich gegen 7.35 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Ausfahrt "MiRO".

Ein Klein-Lkw-Fahrer war laut Polizeibericht auf dem linken Fahrstreifen der Südtangente in östliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt "MiRO" stockte der Verkehr, was der Fahrer zu spät erkannte und in zwei Fahrzeuge fuhr.

Zunächst erfasste er einen vor ihm fahrenden Kleintransporter, der durch die Wucht des Aufpralls auf den rechten Fahrstreifen geschleudert wurde. Danach fuhr der Kleinlaster-Fahrer auf ein weiteres Auto, welcher wiederum auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben wurde.

Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die linke Fahrspur bis 9.45 Uhr gesperrt bleiben.