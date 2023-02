Karlsruhe vor 1 Stunde

Stau auf A8 bei Wolfartsweier: Anhänger überschlägt sich und verliert Diesel

Höhe Wolfartsweier, in Fahrtrichtung Stuttgart, hat sich am Dienstagvormittag ein Autoanhänger von einem Wagen gelöst und sich auf der A8 überschlagen. Der Anhänger war mit rund 300 Litern Diesel beladen, wovon eine geringe Menge auf die Fahrbahn ausgelaufen ist. In Folge hat sich auf der A8 ein Rückstau gebildet, der aktuell zirka zwei Kilometern lang ist. Personen wurden laut Bericht der Branddirektion Karlsruhe nicht verletzt. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. D