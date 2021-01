vor 17 Stunden Wiesbaden/Stuttgart Statistik: Heimatverbundene Baden-Württemberger

Die Bewohner Baden-Württembergs sind eng mit ihrer Heimat verbunden und bleiben im Bundesvergleich mit am häufigsten in ihrem Bundesland wohnen. Etwa 83 Prozent aller Erwachsenen, die im Südwesten geboren wurden, lebten auch 2018 dort, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.