Karlsruhe vor 1 Stunde

Start der Hallenbadsaison in Karlsruhe: Ab 12. September geht es los

Die Freibadsaison geht zu Ende – die Hallenbadsaison beginnt. Die städtischen Hallenbäder, das Weiherhofbad in Durlach und das Hallenbad Grötzingen, heißen ihre Badegäste ab kommenden Montag, den 12. September willkommen. Das Adolf-Ehrmann-Bad in Neureut folgt am 19. September.