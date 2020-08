vor 31 Minuten Karlsruhe Gemeinderat, Bürgermeister, Stadtchef: Wer regiert Karlsruhe?

In einer Stadt wie Karlsruhe müssen täglich wichtige Entscheidungen gefällt werden. Aber wer macht das eigentlich? Wer hat in einer Stadt etwas zu sagen und wer sorgt dafür, dass das, was entschieden wurde, auch umgesetzt wird? In einer neuen Serie stellen wir euch Karlsruhes Verwaltung und ihre Oberhäupter vor.