Er regiert in Karlsruhe: Oberbürgermeister Frank Mentrup - ein Einblick in Dezernat 1

Seit 2013 ist er das Stadtoberhaupt von Karlsruhe: Oberbür­ger­meis­ter Frank Mentrup. Er ist Leiter der Verwaltung, zuständig für Dezernat 1 und Vorsit­zen­der des Gemein­de­rats. Wie sieht sein Tagesablauf aus und was würde er gerne anders machen?

Die Stadtverwaltung besteht aus 6 Dezernaten. Oberbürgermeister Frank Mentrup ist für das Erste zuständig. Dieses beinhaltet folgende Bereich, auch Geschäftskreise genannt:

Verwal­tungs­steue­rung und –entwicklung

Außenbezie­hun­gen

Repräsentation

Presse- und Öffent­lich­keits­ar­beit

Marketing

Veranstaltungen

Recht

Stadt­teil­ver­wal­tung

Verkehrs­be­triebe und KASIG

Herr Mentrup, wieso sind Sie gerne hier Oberbürgermeister – was macht die politische Anziehungskraft von Karlsruhe gegenüber anderen Städten aus?

Die richtige Größe, das konstruktives Miteinander in Verwaltung und Gemeinderat sowie eine entspannte und positive Grundstimmung. Aber auch Innovationskraft, Internationalität.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf bei Ihnen aus?

Uhrzeit Tätigkeit 7 Uhr 8 Uhr 9 Uhr Besprechung OB-Team 10 Uhr Jour Fixe mit Dezernenten 11 Uhr Hausinterne Abstimmungsrunde zum Projekt x/x 12 Uhr Besprechung mit Referenten/ Mittagessen 13 Uhr Telefontermine/ Aktenmappen bearbeiten 14 Uhr Pressekonferenz oder Ortstermin 15 Uhr Besprechung mit Amtsleiter 16 - 18 Uhr Aufsichtsrat/Ausschuss/Gemeinderat/Bürgersprechstunde 19 - 20 Uhr Grußwort bei Veranstaltung/Podiumsdiskussion

Was war das dickste Brett, das Sie je zu bohren hatten? Was war die schwerste Entscheidung in Ihrer politischen Karriere?

Der Umgang mit einem Hackerangriff auf die städtische IT, einhergehend mit der Entscheidung am Freitagnachmittag, über das Wochenende die IT komplett abzuschalten oder nicht.

Entspricht das Amt mit den einhergehenden Aufgaben Ihren Erwartungen? In welchen Punkten haben sich Vorstellungen und Realität unterschieden?

Das Amt beansprucht körperlich und psychisch noch deutlich mehr als meine Tätigkeit als Staatssekretär im Kultusministerium im ersten Kabinett Kretschmann. Das habe ich anfangs unterschätzt und musste lernen, bewusster auf mich zu achten.

Was würden Sie in Ihrem Dezernat gerne besser machen?

Noch mehr agiles Arbeiten mit Brain-Storming und mehr Zeit für strategische Diskussionen und systematisches Planen.

Was möchten Sie in Ihrer Amtszeit unbedingt noch erreichen beziehungsweise umsetzen?

Bewältigung der sozialen Folgen der Corona-Krise, weitere Fertigstellung der Kombilösung mit erster Probefahrt, Inbetriebnahme der Stadtbahn nach Knielingen 2.0, Grundsatzbeschluss zum Neubau der Stadtbibliothek, Fortsetzung der Sanierungsplanung Staatstheater und vieles mehr!