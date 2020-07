vor 1 Stunde Ruby M. Voigt Karlsruhe Stadträte unzufrieden mit neuem Parkverbot: "Wir brauchen eine autofreie Südliche Waldstraße!"

Der Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen: Die Südliche Waldstraße wird parkplatzfrei. In Kürze dürfen dort keine Autos mehr parken, denn die Stadt möchte die Waldstraße für Gastronomie und Einzelhandel wieder attraktiver machen. Dieser Entscheidung ging allerdings eine rund 20-minütige Diskussion der Stadträte voraus, die deutlich machte: Mit dem Parkverbot in der Südlichen Waldstraße soll es noch nicht getan sein.