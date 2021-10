vor 1 Stunde Katherine Quinlan-Flatter Karlsruhe Vom Gefängnis zum Karlsruher Wahrzeichen: Die Historie des Rathausturms am Marktplatz

Die große, 50 Kilogramm schwere Uhr am befindet sich in einem Raum, den man heute nicht mehr besuchen kann. Aber der Journalist der Badischen Presse, der im April 1933 den Raum betreten darf, beschreibt ihn als ein “halbdunkler, fensterloser Raum, der durch ein horizontales Kreuz, in dessen Armen die Wellen zu den Uhrzeigern laufen, in vier gleiche Teile geteilt wird." Die Rede ist hier vom Karlsruher Rathausturm, der eine ereignisreiche Historie hinter sich hat. Ein Blick zurück.