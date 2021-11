vor 58 Minuten Katherine Quinlan-Flatter Karlsruhe Reservisten in Karlsruhe: Wer sind sie und was ist eigentlich ihre Aufgabe? "Ohne uns würde vieles nicht so glatt laufen"

Vielleicht hat man sie schon gesehen, ohne es zu merken – zum Beispiel auf der Straße bei Sammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, am Volkstrauertag oder an Allerheiligen auf dem Friedhof – die Reservisten der Bundeswehr. Sie tragen Uniform, sind aber keine aktiven Soldaten. Sie stehen für Heimat, Sicherheit und Verantwortung und engagieren sich in sozialen und militärischen Belangen an vielen Tagen im Jahr. ka-news.de spricht mit drei Reservisten von der Reservistenkameradschaft (RK) Karlsruhe, der größten RK in Baden-Württemberg und eine der größten und ältesten bundesweit.