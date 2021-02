Ob der Vater des Automobils oder ein Widerständler gegen den Nationalsozialismus - bekannte Persönlichkeiten als Ex-Nachbarn sind in Karlsruhe gar nicht mal so selten. Wer lebte wo in den zahlreichen Straßen und Gässchen der Fächerstadt? In der Samstags-Reihe "Karlsruher Berühmtheiten von nebenan" hat ka-news.de sich bekannte (Wahl-)Karlsruher und ihre Wohnstätten genauer angeschaut. Heute: Reinhold Frank - er übernahm die Führung der Widerstandsbewegung in Baden im Zuge des Stauffenberg-Attentats auf Adolf Hitler.

In der Ludwig-Marum-Straße in Karlsruhe, einer friedlichen, breiten Allee, die tief in der Weststadt von der südlichen Hildapromenade nach Mühlburg verläuft, steht ein wunderschönes Haus im Jugendstil. Doch in der Nacht zum 21. Juli 1944, als diese Straße noch Maxaustraße hieß, wird das Haus Zeuge der Verhaftung einer der wichtigsten Karlsruher NS-Widerstandskämpfer, Reinhold Frank. Wie war es so weit gekommen?

Ein gescheitertes Attentat

Am 20. Juli 1944 deponiert Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg eine Sprengladung im Führerhauptquartier Wolfsschanze in Polen mit der Absicht, Adolf Hitler durch einen Staatsstreich zu töten und die NS-Herrschaft somit zu stürzen. Die Bombe wird in einer Aktentasche hereinschmuggelt, die Stauffenberg unter dem schweren Tisch versteckt, an dem die Lagebesprechungen stattfinden. Vier der anwesenden Offiziere sterben, viele andere werden verwundet. Hitler jedoch überlebt mit leichten Verletzungen.

Stauffenberg, der das geplante Attentat leitet, wird noch am gleichen Tag verhaftet und gegen Mitternacht mit anderen Komplizen erschossen. Hunderte Kilometer entfernt in Karlsruhe wird der Rechtsanwalt und jahrelange Widerstandskämpfer Reinhold Frank bald darauf feststellen, dass die Folgen des gescheiterten Attentats auch ihn in der badischen Metropole einholen werden.

Frank wird Anwalt in Karlsruhe

Rückblick: Reinhold Frank wird 1896 in Bachhaupten, Landkreis Sigmaringen, in einer katholischen Familie geboren. Die Eltern sind Landwirte. Frank hat eine Zwillingsschwester und ist das jüngste von sieben Kindern. Eigentlich soll er Priester werden, aber unmittelbar nach dem Abitur 1915 meldet er sich freiwillig zum Militärdienst – Deutschland ist zu dieser Zeit mitten im Ersten Weltkrieg. Als Soldat im Krieg wird Reinhold Frank drei Mal schwer verletzt und erhält mehrere Auszeichnungen.

Nach dem Krieg studiert er Rechtswissenschaften in Freiburg und tritt 1923 in die Anwaltskanzlei von Franz Xaver Honold in der Hoffstraße in Karlsruhe ein. Frank genießt ein sehr gutes Verhältnis zu Honold – er wird Pate von Honolds Sohn Robert und übernimmt die Leitung der Kanzlei während Honolds Tätigkeit als badischer Gesandter in Berlin zwischen 1926 und 1931. Im Jahr 1932 heiratet Frank Annemarie Werner, mit der er vier Kinder bekommt.

Der Widerstand beginnt

Zunächst ist der Anwalt unpolitisch, doch 1933 erfolgt sein erster politischer Einsatz – er wird Vertreter der Zentrumspartei im Karlsruher Bürgerausschuß. Dieses Amt verliert er jedoch 1934 durch die Aufhebungen der örtlichen Bürgervertretungen im Rahmen der Durchführung des "Führerprinzips". In der Kanzlei von Honold bildet sich langsam ein Gesprächskreis von NS-Gegnern. Im Januar 1939 stirbt Honold.

Frank bleibt Rechtsanwalt am Oberlandesgericht in Karlsruhe und erscheint immer öfter vor dem Volksgerichtshof in Berlin – ein Sondergericht zur Aburteilung von Landesverrat gegen den NS-Staat – wo er angeklagte NS-Gegner verteidigt. Er lernt Eugen Bolz kennen, den ehemaligen Staatspräsident des Volksstaats Württemberg, der 1933 sein Amt an den nationalsozialistischen Wilhelm Murr verliert. Die NS-Regierung sieht Bolz als Gegner an und er wird mehrere Wochen im Gefängnis inhaftiert.

Frank führt die Widerstandsbewegung in Baden an

Als Eugen Bolz vom Staat gesucht wird, versteckt Frank den früheren Staatspräsidenten sogar eine Woche lang in seiner Wohnung. Gegen Ende 1941 kommt Bolz in Verbindung mit dem Widerstandskreis, der vom Leipziger Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler mitgeführt wird. Dieser Kreis plant einen Umsturz der NS-Regierung, und führt eine Liste von möglichen Regierungsministern im Falle eines erfolgreichen Staatsstreichs.

Bolz hat sich schon bereit erklärt, in einem solchen Fall ein Ministeramt zu übernehmen. Anfang 1943 knüpft Eugen Bolz die ersten Kontakte zwischen Goerdeler und Reinhold Frank, und die beiden treffen sich in Berlin. 1943/44 gelingt es Goerdeler, Frank als "Unterbeauftragten für Baden" zu gewinnen - somit übernimmt der Karlsruher Anwalt die Führung der Widerstandsbewegung in Baden.

Als eine Liste zum Verhängnis wird

Doch das soll ihm am 20. Juli 1944 zum Verhängnis werden: In Berlin wird nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler eine Liste mit den Namen der Verschwörer gefunden - hier wird Frank als "Unterbeauftragter für Baden" aufgeführt. Noch in der gleichen Nacht, in der Stauffenberg nach dem Anschlagsversuch erschossen wird, erscheint in der Maxaustraße 13 (die heutige Ludwig-Marum-Straße) in Karlsruhe die Gestapo.

Frank wird verhaftet und zunächst nach Stuttgart ins Gefängnis gebracht. Später wird er nach Berlin-Tegel überführt. Nach monatelangem Verhör wird Reinhold Frank am 12. Januar 1945 vor dem Volksgerichtshof wegen Hochverrat zum Tode verurteilt. Elf Tage später wird er zusammen mit Eugen Bolz und acht anderen Widerstandskämpfern in Berlin-Plötzensee mit dem Strang hingerichtet.

Dramatisch: Erst am 19. Februar wird seine Witwe über seinen Tod informiert, mit dem Hinweis, dass die Veröffentlichung einer Todesanzeige unzuverlässig sei. Franks Leichnam wird verbrannt und die Asche verstreut, ein Grab gibt es nicht.

Karlsruhe ehrt Frank mit einer eigenen Straße

Nach dem gescheiterten Attentat werden insgesamt mehr als 200 Menschen hingerichtet. Obwohl Frank weder unmittelbar mit dem Attentat verwickelt war noch von dem genauen Datum eines Staatsstreichs informiert ist, reicht es, dass er sich Goerdeler gegenüber bereit erklärt hat, ein politisches Amt für Baden in einem Nicht-NS-Staat zu übernehmen - die Liste, in der er als "Unterbeauftragter für Baden" aufgeführt ist, wird ihm schließlich zum tödlichen Verhängnis.

1946 ehrt die Stadt Karlsruhe den Widerstandskämpfer mit der Umbenennung der Westendstraße in die Reinhold-Frank-Straße. Fünfzig Jahre später wird zudem ein Gedenkstein auf dem Hauptfriedhof Karlsruhe errichtet und seit dem Jahre 2000 findet jährlich eine Reinhold-Frank-Gedächtnisvorlesung statt.