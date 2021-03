Ob der Vater des Automobils oder ein Widerständler gegen den Nationalsozialismus - bekannte Persönlichkeiten als Ex-Nachbarn sind in Karlsruhe gar nicht mal so selten. Wer lebte wo in den zahlreichen Straßen und Gässchen der Fächerstadt? In der neuen Reihe "Karlsruher Berühmtheiten von nebenan" hat ka-news.de sich bekannte (Wahl-)Karlsruher und ihre Wohnstätten genauer angeschaut. Heute: der Oberbaudirektor Karlsruhes - Friedrich Weinbrenner.

Die Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 ist die entscheidende Schlacht in den Befreiungskriegen zwischen den Verbündeten Russland, Preußen, Österreich und Schweden gegen Napoleon Bonaparte. In Erinnerung an diese Schlacht soll ein Denkmal in Leipzig errichtet werden, wofür Architekten und Bildhauer eingeladen werden, Vorschläge einzureichen.

Weinrenner darf sein Denkmal nicht bauen

Auch der Karlsruher Architekt Johann Jakob Friedrich Weinbrenner, der das Erscheinungsbild der Fächerstadt bereits stark geprägt hat, reicht einen Entwurf ein. Doch im Jahr 1815 verbietet der König von Sachsen, Friedrich August I, alle Feiern zur Erinnerung der Schlacht – Friedrich August verlor die Schlacht nämlich an der Seite von Napoleon. Die Errichtung eines Denkmals wird also unmöglich.

Erst 1900 wird in Leipzig der Grundstein eines vom Bruno Schmitz entworfenen Denkmals gelegt und 1913 der Schlussstein gesetzt. In Karlsruhe wird bereits im Oktober 1814 ein Fest – "eine Gelegenheit zur frohen patriotischen Begehung der Befreiung Deutschlands" veranstaltet, wie die Großherzogliche-Badische Staatszeitung von damals berichtet.

Gefeiert wird mit Mittagstafel, Ball, "türkischer Musik" und Feuerwerk zusammen mit dem "von Herrn Oberbaudirektor Weinbrenner entworfenen und in entsprechender Größe nachgebildeten deutschen National-Denkmal der Leipziger Schlacht".

Weinbrenners Odyssee

Doch der Weg zum "Oberbaudirektor" war ein weiter. Weinbrenners Vater Johann ist Hofzimmermeister in Karlsruhe und betreibt ein erfolgreiches Geschäft. Als er im Alter von 45 Jahren stirbt, muss Friedrich, geboren 1766 und zu diesem Zeitpunkt knapp 16 Jahre alt, den Zimmereibetrieb übernehmen.

Weinbrenner ist hier aber unbefriedigt und sehnt sich nach größeren Dingen. Er geht in die Schweiz, wo er als Bauführer arbeitet, und später nach Wien, Dresden und Berlin, um Architektur zu studieren. Überall lernt er Architekten und Maler kennen und knüpft zahlreiche Freundschaften.

Weinbrenner ist durch die Antike motiviert und vor Allem vom Klassizismus beeinflusst, zum Beispiel von Carl Gotthard Langhans, der das Brandenburger Tor in Berlin baute. Dies sieht man deutlich in seinem ersten Entwurf für den neuen Marktplatz in Karlsruhe. Weinbrenner reist von 1792 und 1797 nach Italien, um Architektur und Kunst zu studieren. Von hier aus erfährt er, dass der Markgraf Karl Friedrich beabsichtigt, den Karlsruhe Marktplatz neu zu gestalten – für das Projekt gibt es einen internationalen Wettbewerb.

Ein Streit vertreibt den Architekt aus Karlsruhe

Dank der napoleonischen Neuzuordnung der deutschen Territorien steigt die Residenzstadt Karlsruhe zur Hauptstadt des neuen Großherzogtums Baden auf. Der junge Architekt reicht einen Plan ein, der die "neuesten Trends" mit einbezieht.

Wilhelm Jeremias Müller, Bauinspektor in Karlsruhe, ist von Weinbrenners Entwurf überhaupt nicht begeistert und obwohl die Pläne beim Markgraf Anklang zu finden scheinen, wird eine Entscheidung nicht getroffen. Weinbrenner kommt 1797 nach Karlsruhe zurück und wird vom Markgrafen als Bauinspektor angestellt.

Müller wird Baudirektor, aber obwohl Markgraf Karl Friedrich mit Weinbrenners Plänen zufrieden ist, geht das Vorhaben nicht weiter. Gereizt durch die Situation zieht Weinbrenner nach Straßburg, wo er 1798 Margaretha Arnold, die Tochter des Straßburger Stadtbaumeisters, heiratet und dadurch zum französischen Staatsbürger wird.

Die Streitigkeiten mit Müller sind darauf zurückzuführen, dass die beiden Architekten komplett unterschiedliche Ansichten haben – der eine ist vom Barockstil und der andere vom Klassizismus begeistert. Doch Weinbrenner kehrt wieder in seine Heimatstadt zurück – zumal die französische Revolution noch in Frankreich tobt – und wird 1800 Leiter einer staatlich geförderten privaten Bauschule.

Von Karlsruhe in die Welt: der "Weinbrenner-Stil"

1825 geht diese Schule mit anderen Hochschulen in der neu gegründeten "Polytechnischen Schule Karlsruhe" auf - die Vorgängerin des heutigen Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Müller stirbt 1801 und Weinbrenner wird daraufhin Baudirektor. Endlich wird sein Plan umgesetzt. Seine Hauptaufgabe besteht in der Umwandlung der kleinen Stadt in die Hauptstadt von Baden. Als Vertreter des Klassizismus in Karlsruhe hat er viele Teile der Innenstadt gestaltet.

Sein persönlicher Stil lehnt sich an die römische Antike, Palladio (die Renaissance in Oberitalien) und die französische Revolutionsarchitektur an. In seiner privaten Schule am Ettlinger Tor bildet er mehr als 100 Schüler aus, die aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kommen. Diese verbreiten den "Weinbrenner-Stil" auch in zahlreiche andere Länder.

Vor allem aber in Karlsruhe und Baden-Baden entwirft Weinbrenner private und öffentliche Bauten, entwickelt die grundsätzliche Stadtplanung und gestaltet Teile der Grünanlagen. In Karlsruhe entwirft der Architekt die zentrale Nord-Süd-Achse der Stadt, die sogenannte Via Triumphalis und den Marktplatz.

Weinbrenner entwirft die Via Triumphalis

Er baut das Rathaus, das Markgräfliche Palais, die evangelische Stadtkirche, die Münze, das Mühlburger und Ettlinger Tor, neben dem er sein eigenes Wohnhaus errichtet. Beide Tore sind inzwischen abgerissen. Zudem ist er der Architekt der Via Triumphalis. Viele Weinbrenner-Bauten werden im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, unter anderem das Rathaus und die Stadtkirche, werden aber wieder im ursprünglichen Stil aufgebaut.

Auch viele andere Gebäude werden zerstört, zum Beispiel das Ständehaus – der erste Parlamentsneubau in Deutschland – und das Amalienschlösschen. Weinbrenner stirbt 1826 nach schwerer Krankheit. In der Weststadt sind eine Straße und ein Platz nach ihm benannt. Begraben liegt der Stadtbaumeister in einer seiner eigenen Bauwerke: der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz.