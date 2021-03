vor 1 Stunde Katherine Quinlan-Flatter Karlsruhe Karlsruher Berühmtheiten von nebenan: Anna Ettlinger - ein Leben im Kampf für die Rechte der Frauen

Ob der Vater des Automobils oder ein Widerständler gegen den Nationalsozialismus - bekannte Persönlichkeiten als Ex-Nachbarn sind in Karlsruhe gar nicht mal so selten. Wer lebte wo in den zahlreichen Straßen und Gässchen der Fächerstadt? In der neuen Reihe "Karlsruher Berühmtheiten von nebenan" hat ka-news.de sich bekannte (Wahl-)Karlsruher und ihre Wohnstätten genauer angeschaut. Heute: Anna Ettlinger - Sie lebte gegen die Konventionen ihrer Zeit - und legte so den Grundstein für die Frauenrechtsbewegung in Karlsruhe.