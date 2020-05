Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die Eröffnung der Freibadsaison - zumindest theoretisch, denn Sonnenbaden und Planschen ist aufgrund der Corona-Krise auch bis auf Weiteres noch tabu. Für ein kleines bisschen Sommerfeeling in der Quarantäne-Zeit, hat ka-news.de die schönsten Fotos aus der "guten alten Zeit". Klicken Sie sich durch den Badespaß der 60er-Jahre.

Keine Konzerte, Spielplatz-Besuche, Sportveranstaltungen: Das Corona-Virus schränkt das öffentliche Leben in Karlsruhe in noch nie dagewesener Weise ein. Auch die Freibäder der Fächerstadt leiden unter der Krise, sie müssen weiterhin ihre Türen für Besucher geschlossen halten. Eigentlich würden sie am 8. Mai in die Freibadsaison starten. Eine Öffnung bis zur nächsten Sitzung von Bund und Ländern Mitte Mai ist für Badefans bisher noch nicht in Sicht.

Wenn es schon nicht raus geht, geht es wenigstens zurück: Wir starten it einem Bild aus den 50er-Jahren: Mitte Mai 1957 sind die Wiesen des Rheinstrandbades Rappenwört dicht von sonnenhungrigen Badegästen bevölkert.

Drei Jahre zuvor fällt der Startschuss für die Badesaison sogar noch früher - aufgrund außergewöhnlich frühen hochsommerlichen Temperaturen.

Da wird auch schon mal das Planschbecken auf dem Spielplatz bei der Oberpostdirektion - der heutigen Volkswohnung - kurzerhand zum Baden genutzt.

Mit der Bundesgartenschau kommt im Jahr 1967 eine weitere Bade-Attraktion für Kinder hinzu: Im Jugendzentrum des neuen Gartenschau-Geländes im Fasanengarten können sie nun nach Herzenslust planschen.

Die Erwachsenen dagegen lassen es eher ein wenig ruhiger angehen: Während die Männer Federball spielen, sehen sich die Damen eher zur Sonnenanbeterin berufen - das Eincremen darf aber auch schon im Jahr 1957 nicht zu kurz kommen.

Das gilt auch für die Bademode: Waren 1953 diese figurbetonte Badeanzüge im Trend...

... wurden diese in den 60er-Jahren zunehmend von der neuen, freizügigeren Variante des Bikini verdrängt.

Doch nicht nur in Karlsruhe, auch außerhalb der Stadtgrenzen wurde fleißig geplanscht und geschwommen - wie etwa im Freibad in Malsch.

Es wird deutlich: An der Freude am Baden und ausreichenden Möglichkeiten mangelte es den Bürgern in und um die Fächerstadt schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts nicht - so bleibt nur zu hoffen, dass die Karlsruher die Freibadsaison auch 2020 doch noch schneller einläuten können als bisher geahnt.