vor 1 Stunde Katherine Quinlan-Flatter Karlsruhe "Ein Zeichen des Friedens": OB Frank Mentrup und Jugendliche aus fünf Ländern pflegen Kriegsgräber auf Karlsruher Hauptfriedhof

In einem Projekt mit der Zielsetzung "Gemeinsam für den Frieden" sind dieses Jahr vierzehn Jugendliche gemeinsam mit ihren Betreuern aus fünf verschiedenen Ländern zusammengekommen, um an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe zu arbeiten. Das Projekt des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Baden-Württemberg, fördert Verständnis und Vertrauen, auch für die Vergangenheit, zwischen den Ländern Europas. Neben der Arbeit an den Kriegsgräbern erlebten die jungen Menschen während ihres zwölftägigen Aufenthalts sowohl interessante Städtebesuche in Heidelberg und Überlingen, als auch kulturelle Angebote in Vorträgen und Veranstaltungen. Am 11. August besuchte Oberbürgermeister Frank Mentrup die Gruppe bei der Arbeit und kam mit den Jugendlichen ins Gespräch.