vor 1 Stunde Thomas Riedel Dettenheim-Liedolsheim Außergewöhnliche Orte rund um Karlsruhe: Die Bunkeranlagen des Westwalls bei Liedolsheim

Was im Deutschen Reich zur Abwehr und zum Schutz errichtet wurde, steht teilweise noch heute vereinzelt in den Wäldern und auf den Feldern zwischen Kleve und der Schweizer Grenze - der Westwall. Auch in der Region rund um Karlsruhe kann man die Überreste der Bunkeranlagen noch finden, so wie entlang des Rheinufers bei Liedolsheim.