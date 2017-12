Weiße Weihnachten wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch 2017 nicht geben. Zuletzt lag vor sieben Jahren an allen drei Weihnachtstagen Schnee in der Fächerstadt. Und wie sah es in den Jahrzehnten zuvor aus? Wir haben uns auf Recherche ins Stadtarchiv Karlsruhe und zum Deutschen Wetterdienst begeben: Kommen Sie mit uns auf Zeitreise!

Weiße Weihnachten sind in Karlsruhe selten - das bestätigt uns Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr, vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Immerhin: Alle vier Jahre liegt in Karlsruhe entweder an Heiligabend, dem ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag Schnee. Weiße Weihnachten an allen drei Tagen - das kommt nur alle zehn Jahre vor.

Weiße Weihnachten sind in Karlsruhe selten

"Das gab es doch früher viel öfter!", mag der ein oder andere Leser jetzt denken. Nicht unbedingt. Ein Blick in das Karlsruher Stadtarchiv zeigt: Auch im vergangenen Jahrhundert gab es nur wenige weiße Weihnachtstage. Leichter Puderzucker und Schneematsch während der Adventszeit scheinen hingegen schon seit den 50er Jahren zu Karlsruher Stadtbild zu gehören.

Zeitreise: Schnee in Karlsruhe (1940-1960) Alle Bilder

Zeitreise: Schnee in Karlsruhe (1960-1990) Alle Bilder

Dass weiße Weihnachten in Karlsruhe ein seltener Fall sind, bestätigt uns der Deutsche Wetterdienst: Er hatte bis ins Jahr 2008 eine Wetterstation in der Hertzstraße. Danach zog sie nach Rheinstetten. Für ka-news haben die Meteorologen einen Blick in ihr Archiv geworfen. "Weiße Weihnachten in der Region Karlsruhe - Rheinstetten sind recht selten", schreibt uns Carola Grundmann vom Referat Human-Biometeorologie des Deutschen Wetterdienstes aus Freiburg.

Nur sechsmal weiße Weihnachten seit 1950

Die folgende Tabelle zeigt die Messwerte der Wetterstation für alle drei Weihnachtstage. Die Schneehöhe wird in Zentimetern angegeben. Beträgt die Schneedecke über 50, aber unter 100 Prozent wird sie von Meteorologen als durchbrochen (db) bezeichnet.

Station Jahr 24.12 25.12. 26.12. Karlsruhe 1950 4 5 10 1956 1 1 db 1 1961 1 1964 7 1969 4 2 db 1 db 1970 3 3 3 1978 5 1981 17 18 17 1986 5 4 12 1996 7 7 7 1999 13 4 db 2001 7 6 3 db 2007 1 1 1 Rheinstetten 2010 20 23

Im Zeitraum 1950 bis 2016 gab es laut Grundmann nur sechs Jahre, an denen an allen drei Weihnachtstagen (24. bis 26. Dezember) eine geschlossene Schneedecke beobachtet wurde. Nämlich 1950, 1970, 1981, 1986, 1996 und 2007.

Besonders weiß: Weihnachten 1981 und 2010

Zählt man die Jahre 1969 und 2001 dazu, an denen eine durchbrochene Schneedecke (in der Tabelle mit dem Kürzel db abgekürzt) lag, ergeben sich neun Jahre. "Sehr schneereich gestaltete sich das Weihnachten 1981 mit 17 bis 18 Zentimetern Schneehöhe", so Grundmann. So schneereich, dass sich die Karlsruher die Ski anschnallen und am Rhein langlaufen konnten wie ein Foto des Stadtarchivs zeigt.

Allerdings: Die Messung der Schneedecke erfolgt täglich um sieben Uhr MEZ. Die in der Tabelle angegebenen Werte sagen deswegen nichts darüber aus, ob sich eventuell noch im Laufe des Nachmittags des Heiligabend eine Schneedecke ausbilden konnte.

Nach 1981 wurde es erst wieder im Jahr 2010 weiß: 20 bis 23 Zentimeter Schnee hüllten die Region in weiße Pracht, allerdings erst nach Heiligabend. Die Messwerte stammen in diesem Jahr bereits aus Rheinstetten.