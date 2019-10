vor 1 Stunde Katherine Quinlan-Flatter Karlsruhe Stumme Zeugen aus vergangener Zeit: Im Tiefbunker in Dammerstock fahren heute Modell-Eisenbahnen

Überall in der Stadt kann man sie finden, die unscheinbaren, vergessenen Welten der Karlsruher Luftschutzbunker. Elf Bunker wurden ab August 1941 hier gebaut - sichtbar und unsichtbar. ka-news.de hat sich auf Spurensuche begeben und sich sechs der Anlagen angeschaut. Heute in Teil zwei: Der Tiefbunker in der Dammerstocksiedlung. Er dient heute unter anderem als Auktionssaal für Fahrräder.