vor 1 Stunde Katherine Quinlan-Flatter Karlsruhe Stumme Zeugen aus vergangener Zeit: Aus dem Bunker in der Erzbergerstraße klingt heute Musik

Überall in der Stadt kann man sie finden, die unscheinbaren, vergessenen Welten der Karlsruher Luftschutzbunker. Elf Bunker wurden ab August 1941 hier gebaut - sichtbar und unsichtbar. ka-news.de hat sich auf Spurensuche begeben und sich sechs der Anlagen angeschaut. Heute in Teil sechs: der Bunker in der Erzbergerstraße.