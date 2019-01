vor 5 Stunden Anya Barros Karlsruhe Sternsinger in der Fächerstadt: Zum Dreikönigstag werden wieder die Häuser gesegnet - damals wie heute

Die Tradition der Sternsinger stammt wohl aus dem 16. Jahrhundert, 1959 wurde die erste Aktion in Deutschland vor allem von katholischen Gemeinden organisiert. Kinder und Jugendliche verkleiden sich als die Heiligen Drei Könige, ziehen von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Das war auch früher in Karlsruhe so, wie ein Blick ins Stadtarchiv zeigt.