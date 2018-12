Seit 1972 Tradition in der Fächerstadt: Der Karlsruher Christkindlesmarkt im Wandel der Zeit

Während es den Striezelmarkt in Dresden schon seit dem 15. Jahrhundert gibt, blickt der Karlsruher Weihnachtsmarkt auf eine vergleichsweise kurze Tradition zurück. Zum ersten Mal gab es den Christkindlesmarkt 1972. Damals standen die Buden noch zwischen Schloss und Marktplatz - und waren damals schon gut besucht. Eine kleine Reise in die Vergangenheit.

Es ist im Dezember 1972, als der damalige Bürgermeister der Stadt Karlsruhe, Otto Dullenkopf, den 1. Karlsruher Christkindlesmarkt eröffnet. Ein Nikolaus verteilt Dampedei. Schön, wie das Schloss im Hintergrund der Buden zu sehen ist.

Eine Blaskapelle spielt am Eröffnungstag des 2. Christkindlesmarktes. Viele Passanten lauschen der Musik.

Ein Dezemberabend 1973: In der Passage zwischen Marktplatz und Schloss stehen die Buden dicht nebeneinander. Es ist wohl ein Abend, an dem es etwas ruhiger ist und weniger Besucher in der Stadt unterwegs sind.

Es wird spektakulärer bei der 3. Ausgabe des Karlsruher Weihnachtsmarktes: Ein Nikolaus fährt in einer Kutsche durch die dicht gedrängte Menschenmenge.

Winter 1974: Überall glitzert und leuchtet es bei den Buden auf dem Weihnachtsmarkt. Gerne gekauft: Schmuck für den Christbaum zuhause.

Die Sterne und Buden leuchten, die Lichter auf dem Weihnachtsbaum strahlen hell - und locken so die Massen auf den 4. Christkindlesmarkt. Im Hintergrund sieht man die Gebäude des Marktplatzes.

Auch 1975 ist die Krippe ein beliebter Ort: Bei der 4. Auflage des Weihnachtsmarktes schauen sich die Besucher gerne den Stall an.

Wie riesig die Tanne auf dem doch ist - und vor allem wie schön sie beleuchtet ist.

Schneller, weiter und vor allem höher: 1976 wird der Nikolaus per Helikopter eingeflogen - ganz standesgemäß. Und die Karlsruher sind begeistert, unzählige Menschen tummeln sich vor dem Schloss.

Der Christkindlesmarkt ist nun nicht mehr vor dem Schloss, sondern auf dem Marktplatz zu finden. Und größer ist er auch geworden, zahlreiche Buden drängen sich zwischen Rathaus und Pyramide - eingerahmt von den Gleisen der Straßenbahn.

Kinder stehen beim 6. Karlsruher Christkindlesmarkt staunend vor dem Weihnachtsschmuck. Ob der Nachwuchs von heute auch so einfach zu begeistern ist?

Im Jahr 2018 hat der Christkindlesmarkt also zum 47. Mal seine Pforten geöffnet. Knapp 100 Buden locken mittlerweile die Besucher auf die drei Plätze und die Eiszeit vor dem Schloss.

