Über 85 Jahre gibt es das Endle schon in der Fächerstadt, immer in der Kaiserstraße, immer lecker und immer in der Hand der Familie. Seit fünf Jahren führt Oliver Endle den Familienbetrieb, in dem sich in über acht Jahrzehnten einiges getan hat. ka-news war zu Besuch in der Traditions-Confiserie

Seit 1932 gibt es in der Kaiserstraße 241 die Confiserie Endle. Zwischen Europaplatz und dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist es eine feste Institution wenn es um Kuchen, Torten und allerhand andere Leckereien geht. Von süß bis herzhaft - hier ist alles dabei. Und das schon seit 85 Jahren, in der 3. Generation.

"Mein Großvater Albert kam aus einer Gastwirt-Familie in Eggenstein", sagt Oliver Endle. "Er hat zusammen mit seiner Frau Emma das 'Café Lieb', so hieß es früher, gepachtet und später dann ganz übernommen", erzählt Oliver Endle, als ka-news ihn in seinem Kaffeehaus besucht. Das war der Beginn der Confiserie Endle.

Viele Veränderungen im Café Endle

Das Traditionshaus in Karlsruhe lebt von und mit seinen Stammgästen. "Viele unserer Besucher kommen schon lange und regelmäßig", verrät der Konditormeister. "Wenn man mal was verändert, dann geben sie auch Feedback, denn der eine mag es, wenn sich mal was verändert, der andere eben nicht!" Teilweise kommen die Stammgäste selbst schon seit mehreren Generationen in das Café.

Seit 1992 steht Oliver Endle, Enkel des Gründers, selbst in der Backstube. Zusammen mit seinen 22 Mitarbeitern stellt er jeden Tag Klassiker, aber auch neue Kuchen- und Torten-Kreationen her. Die größte Veränderung im Laufe der Jahre: mehr Platz. "Es ist mindestens doppelt so groß wie früher. Damals war ja alles nur unten, hinter dem Café-Raum war die Backstube", erinnert sich Oliver Endle. Wo heute ganz hinten die Gäste im Café sitzen, wurden früher fleißig Kuchen und Brote gebacken.

Das Endle - eine Institution in Karlsruhe

Auch die Stammgäste kommt man im Endle schnell ins Gespräch. "Wir kommen schon seit mehreren Jahrzehnten her", sagt Isolde Laukien-Kleiner. Zusammen mit ihrem Ehemann Horst fährt sie extra aus Baden-Baden her, um in der Karlsruher Konditorei ein Stückchen Kuchen zu essen oder ein Frühstück zu genießen. Da Ehepaar stammt ursprünglich aus Karlsruhe und kennt das Café Endle aus früheren Tagen. Für die beiden ist klar: Das Café ist zeitlos und immer schick. "Es ist eine Institution", erzählt Horst.

Vor allem das familiäre Ambiente gefällt den beiden sehr. "Ich habe alle Generationen der Endles kennengelernt, so lange kommen wir schon", sagt Isolde. Nicht immer kann der Chef allen Stammgästen Hallo sagen, doch wenn es die Zeit erlaubt, ist ein kleiner Plausch drin. Für die Zukunft wünscht sich der Konditormeister nur eines: "Weitermachen und den Kunden einen tollen Genuss bereiten. Denn aktuell habe ich nicht vor, etwas an dem Stil zu ändern!"