Prosit Neujahr! Na, noch nicht ganz, noch wenige Stunden bis wir das neue Jahr begrüßen können. Was die Zukunft bringt? Ungewiss. Deswegen werfen wir lieber einen Blick zurück: Wie haben die Karlsruher früher Silvester gefeiert?

An Silvester, da lassen es die Menschen gerne krachen, auch in Karlsruhe. Und viel Glück für das neue Jahr wünscht man sich sowieso. Deswegen zählen Kleeblätter, Schweine und auch Schornsteinfeger zu den Glücksbringern. Wohl dem, der einen richtigen Schornsteinfeger trifft - so wie hier in der Südstadt im Jahr 1954.

Zum Jahreswechsel 1959/1960 waren in Karlsruhe Vandalen unterwegs. Unbekannte haben ein Klettergerüst in die Alb beim Kühlen Krug geworfen.

Was für kein Silvester fehlen darf: Böller und Raketen. Die waren schon 1963 beliebt bei den Karlsruhern. Mit großem Interesse sucht ein Vater mit seinem Sohn das passende Feuerwerk aus.

Dieser Jahreswechsel ging nicht ohne kleine Schäden über die Bühne: In der Silvesternacht von 1966 ging am Gebäude der Nähmaschinenfabrik Singer einige Gläser zu Bruch. Handwerker bessern Anfang Januar 1967 die Schäden aber schon wieder aus.

Ende des Jahres 1967 lässt sich ein Mann von einer Verkäuferin in Sachen Feuerwerk beraten.

Frohes neues Jahr 1968! Hier stehen zwei Menschen auf einem Dach in der Karlsruher Innenstadt und stoßen mit einem Gläschen auf das neue Jahr an.

Stattliche Auswahl an Raketen, Böllern und Leuchtsonnen die 1972 zum Verkauf angeboten wurden. Und das Wort Raketen wurde wohl wörtlich genommen, steht auf dem Feurwerkskörper links doch "Apollo".

Happy New Year und Prosit Neujahr: So sah das Feuerwerk zum Jahreswechsel 1972 aus. Viele Silvesterraketen gingen über Karlsruhe hoch.

Einen Tag nach dem berauschenden Feuerwerk sind die ersten Karlsruher bei einem Neujahrsspaziergang am Rheinstrandbad zu finden - inklusive Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen Wasser.

