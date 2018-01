Der markante Grundriss der Fächerstadt verspricht: Alle Straßen führen zum Schlossturm. Doch seit ihrer Gründung vor über 300 Jahren ist Karlsruhe gewachsen: ka-news prüft in zehn verschiedenen Fächerstraßen, wie ungetrübt der Blick auf das Schloss noch ist.

Wie es der Stadtname schon verrät, kann man in der Fächerstadt von unzähligen Stellen aus Karlsruher Wahrzeichen, das Schloss mit Turm, sehen. Das liegt in den strahlenförmigen Straßen begründet, wie sie einst in der jungen Stadt vor über 300 Jahren angelegt worden sind. Wie ungetrübt der Blick von den einzelnen, innerstädtischen Fächerstraßen auf das Schloss heute noch ist, können Sie interaktiv in unserem Test erfahren. Das Fazit gibt's am Ende des Artikels.

Fazit: In Karlsruhe geht die Sonne am Himmel auf - nicht auf den Strahlen-Straßen

Insgesamt fällt die Bilanz gemischt aus: Im Osten der Stadt ist der Schlossturm etwas besser zu sehen als im Westen. Architektonisch wurde nichts dafür getan, den Charakter der Strahlenförmigkeit der betreffenden Straßen herauszustellen oder zu verbessern, natürlich bis auf die Tatsache, dass diese Straßen noch existieren.

Hinweise, seien sie schriftlich oder graphisch, fehlen. Oft schränken Bäume und großflächige Werbebanner an Gebäuden die Sicht ein. Entlang des Adenauerrings und des Zirkels hat man eher den Endruck, um einen bedeutenden Mittelpunkt zu kreisen - von dort kann man den Schlossturm jedoch nur selten sehen. Größtes Manko ist die die - für aktuelle Verhältnisse - geringe Höhe des Turms: Er misst lediglich 50 Meter.