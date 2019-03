Im Jahr 1899 halten vier Frauen in Karlsruhe ihr Abiturzeugnis in der Hand. Was heutzutage als nichts Besonderes erscheint, war damals eine Sensation: Sie waren die ersten Frauen, die in Deutschland diesen Abschluss gemacht haben. Danach schlugen sie sich an den badischen Universitäten durch, die sich zuerst weigerten, sie zu immatrikulieren. Sie waren Pionierinnen ihrer Zeit, die den Frauen und Mädchen heute den Weg zur Bildung geebnet haben.

Mitten in Karlsruhe steht das Fichte-Gymnasium. Jedes Jahr legen hier zahlreiche Schülerinnen ihr Abitur ab. Doch vor genau 120 Jahren, im Jahr 1899, war das eine kleine Sensation. Denn vier Mädchen durften in der Fächerstadt ihre Reifeprüfung ablegen - die ersten Frauen in ganz Deutschland.

"Zwei Pflanzen, von denen man die eine in die Sonne und die andere in den Schatten gestellt hat, die kann man nicht miteinander vergleichen", sagte einst die Frau, die sich jahrelang für die Gründung des ersten Mädchengymnasiums eingesetzt hatte: Hedwig Kettler. Es galt, gegen die Rollenbilder der damaligen Zeit ankämpfen. Frauen seien nicht für die Wissenschaft geeignet und höhere Bildung sei gegen ihre Natur - das war nur eines der Argumente, weshalb Frauen der Zugang zu den Gymnasien lange verwehrt blieb.

Es war das Jahr 1893, als Hedwig Kettlers Wunsch endlich in Erfüllung ging. Mitten in der Fächerstadt konnte sie ein Gymnasium für Mädchen eröffnen. Es war das erste im deutschen Kaiserreich.

Der von Kettler gegründete Verein "Frauenbildung Reform" wandte sich mit der Bitte, ein Mädchengymnasium eröffnen zu dürfen, an Landtage im ganzen deutschen Kaiserreich - doch nur im liberalen Großherzogtum Baden wurde der Antrag bewilligt.

"Habt so viel Gerechtigkeit für eure Töchter, dass ihr den intelligentesten unter ihnen nicht verwehrt, was Ihr den unintelligentesten eurer Söhne mit offenen Händen bietet: Bildungsfreiheit!", soll Hedwig Kettler bei der Eröffnungsfeier des Gymnasiums den Gästen zugerufen haben.

Nach dem Abitur begann es erst so richtig

Im Jahr 1897, nur zwei Jahre bevor die ersten Mädchen in Karlsruhe ihr Abitur ablegen sollten, war das Mädchengymnasium wegen finanzieller Probleme von der Schließung bedroht. Die Stadt Karlsruhe erklärte sich bereit, die Schule zu übernehmen. Der gymnasiale Zug wurde der benachbarten Mädchenschule - dem heutigen Fichte-Gymnasium - angegliedert und zog dorthin um. Heute wird das Fichte-Gymnasium deshalb oft als "erstes Mädchengymnasium" bezeichnet.

Und so kam es, dass im Jahr 1899 vier Mädchen in Karlsruhe ihr Abitur ablegten: Darunter Johanna Kappes, Rahel Straus und Magdalena Neff. Sie waren die ersten Frauen, die je in Deutschland ihr Abitur in den Händen hielten. Und jede von ihnen wurde mit ihrem Engagement eine Vorreiterin der Mädchen- und Frauenbildung. Denn der Kampf um die Gleichberechtigung war mit dem Abschluss der Schule für die jungen Frauen noch lange nicht beendet - sondern fing gerade erst an.

"Wir wollen uns nicht die Haare kurz schneiden"

Da war zum einen Rahel Straus, die an die Universität Heidelberg ging, um dort Medizin zu studieren. Allerdings war das alte Rollenbild der Frau noch lange nicht überwunden. "Wir wollen nicht emanzipiert sein im schlechten Sinn. Wir wollen nicht unsere Haare kurz scheren und Zigarren rauchen, wir wollen nicht unsere weibliche Natur, unser Wesen aufgeben" - diese Sätze sind aus der Abiturrede von Straus überliefert. Sie zeigen die Vorurteile und Ängste, gegen die die Frauen anzukämpfen hatten.

Rahel Straus machte sich während ihres Studiums in Heidelberg für Frauen an Universitäten stark. Sie war Mitbegründerin der "Vereinigung studierender Frauen". Zwei ihrer Schulkameradinnen, Magdalena Neff und Johanna Kappes, zog es ebenfalls an die Universitäten. Kappes studierte in Freiburg Medizin, Neff in der Fächerstadt Pharmazie - am heutigen KIT, das damals noch Technische Hochschule hieß.

In Freiburg stand Johanna Kappes vor einer großen Hürde: Die Uni weigerte sich, sie zum Studium zuzulassen. Sie bekam lediglich einen Hörer-Status. Sie versuchte sich dagegen zu wehren und reichte eine Petition ein, die der Senat der Uni prompt abschmetterte. Doch beim Kultusministerium in Karlsruhe bekam sie Recht. Im Februar 1900 erging ein Erlass und die Universität musste sie rückwirkend zum Studium zulassen.

"Verschonen Sie die Welt mit ihren Reformen"

Trotz dieses Erfolges war es noch ein langer Weg hin zu einer gleichberechtigten Bildung. Hedwig Kettler, die Gründerin des ersten Mädchengymnasiums, engagierte sich weiterhin, hielt Vorträge und schrieb für Zeitungen und Magazine. Doch ihr Einsatz stieß nicht nur auf Zustimmung, noch im Jahr 1903 stand in einer süddeutschen Zeitung: "Verehrte Frau Kettler, gehen Sie in Ihr Haus und erziehen Sie Ihre Kinder, wenn Sie welche haben. Das hat Sinn. Aber verschonen Sie die Welt mit Ihren Reformen, Sie blamieren sich fürchterlich damit!"

Der Umbruch ließ sich allerdings nicht mehr aufhalten. In Karlsruhe war die Zahl der Schülerinnen des Mädchengymnasiums so stark gestiegen, dass die alten Räume zu klein wurden. Für die Mädchen wurde ein neues Gebäude in der Sophienstraße 147 errichtet - es ist das heutige Lessing-Gymnasium.

Zur selben Zeit, als die erste Studentin sich in Karlsruhe an der Uni einschrieb, arbeitete in den Chemielaboren schon eine Frau, die erst durch ihren Tod die Aufmerksamkeit bekam, die ihr schon zu Lebzeiten zustand: Clara Immerwahr.

Frau des Giftgaserfinders nahm sich das Leben

Sie war eine der ersten Frauen in Deutschland, die in Chemie promovierten. Mit ihrem Mann, dem bekannten Chemiker Fritz Haber, kam sie um die Jahrhundertwende nach Karlsruhe.

Sie stand in der Forschung immer im Schatten ihres Mannes. Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges begann Fritz Haber für die Armee an Giftgas zu forschen. In aller Öffentlichkeit nennt Clara daraufhin die Forschungen ihres Mannes eine "Perversion der Wissenschaft".

Im April 1915 sterben in Belgien mehrere tausend Soldaten bei einem Giftgaseinsatz. Bei der dazugehörigen Feier ist Clara Immerwahr nicht anwesend. In der Nacht darauf nimmt sie sich Garten ihres Hauses das Leben. Sie war nicht nur eine Vorreiterin für Frauen in der Forschung, sondern setzte mit ihrem Tod ein Zeichen für die humane Wissenschaft - einem Thema, das heute genauso so aktuell ist wie damals.