Egal ob Korfball, Petanqué oder Rollhockey: Bei den sogenannten World Games bekommen all die Sportarten eine Bühne, die es (noch) nicht oder nicht mehr zu den Olympischen Spielen geschafft haben. Vor genau 30 Jahren, im Sommer 1989, machten die Spiele der nicht-olympischen Sportarten auch in der Fächerstadt Station. Ein Hauch Olympia - ausgerechnet in Karlsruhe. ka-news.de hat sich auf Spurensuche begeben.

Bei den World Games wird BMX gefahren, Trampolin gesprungen oder Karate gekämpft: Zahlreiche Sportarten, die (noch) nicht oder nicht mehr bei den Olympischen Spielen vertreten sind, finden hier alle vier Jahre - immer ein Jahr nach der Olympiade - ihre Bühne. 1981 fand der erste Wettkampf statt, seitdem wurden die Spiele bereits zehn Mal in den verschiedensten Städten rund um den Globus ausgetragen.

"Nach Karlsruhe werden die World Games ganz andere sein!"

Nach Santa Clara in Kalifornien und London führt die dritte Runde der internationalen Wettkämpfe, die vom Internationalen Olympischen Kommitee (IOC) veranstaltet werden, im Jahr 1989 auch in die Fächerstadt. Vom 20. bis 30. Juli verwandelt sich unter anderem die Europahalle für etwa 4.000 Athleten aus etwa 60 Ländern in eine Wettkampfstätte. Rund 204.000 Zuschauer verfolgen damals gespannt das zehntägige Spektakel.

Mit dieser Bilanz waren die World Games in Karlsruhe bis zu diesem Zeitpunkt auch die erfolgreichsten. Nachdem die zweite Auflage der Sportveranstaltung in London kaum Aufmerksamkeit erlangt, verkündet der damalige IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch entschlossen: "Nach Karlsruhe werden die World Games ganz andere sein!" Doch warum hat ausgerechnet Karlsruhe es geschafft, den Erfolg der nicht-olympischen Spiele wieder aufleben zu lassen?

Wie die World Games nach Karlsruhe kamen

Das lag zum einen an der bestehenden Infrastruktur, denn: Um die World Games austragen zu dürfen, muss eine Stadt bereits über geeignete Sportstätten verfügen. Diese Vorgaben konnte Karlsruhe mit der 1983 erbauten Europahalle, dem Sportpark in Beiertheim, der Schwarzwaldhalle, dem Kongresszentrum und - für den Wassersport - mit dem nahe gelegenen Hafen in Wörth am Rhein sowie dem Fächerbad erfüllen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt: die Größe der Stadt: "Hier liegt alles nah beieinander und ist gut erreichbar", erklärt Karl-Heinz-Stadler, ehemaliger Sportdezernent der Stadt Karlsruhe, der damals bei der Organisation der Spiele ganz vorne mit dabei ist. "In einer Millionenstadt wie London ging solch ein Event unter, in einer kleineren Stadt wie Karlsruhe wird es zur Sensation!", sagt der 87-Jährige gegenüber ka-news.de.

Der ausschlaggebende Grund ist für Stadler aber das angebotene Kulturprogramm, zu dem unter anderem zahlreiche Workshops, Wettbewerbe, Musik und Kleinkunst zählten. Mitmachaktionen wie fünf internationale Jugendlager verschiedener Sportverbände für über 600 Jugendliche runden das damalige Rahmenprogramm ab. "Alle hatten die Möglichkeit mitzumachen, das war wunderbar. In gewisser Weise gehört Sport und Kultur für mich auch zusammen", meint er im Gespräch mit ka-news.de

"Oberbürgermeister Gerhard Seiler war zuerst skeptisch"

Nichtsdestotrotz stellt jedes Event einer solchen Größenordnung auch eine finanzielle Herausforderung dar: "Wir hatten eine Anfangsfinanzierung von 70.000 D-Mark. Da war der damalige Oberbürgermeister Gerhard Seiler schon skeptisch", so Karl-Heinz Stadler. Diese Skepsis sollte sich später allerdings als unbegründet herausstellen: Mit über 200.000 Besuchern erwirtschaften die Spiele einen Erlös aus den Eintrittsgeldern in Höhe von rund 600.000 D-Mark, hinzu kamen über 12.000 gebuchte Hotelzimmer.

Doch nicht nur finanziell, auch organisatorisch verlangt die Ausrichtung der Spiele den Machern so einiges ab. So werden zahlreiche Disziplinen bereits im Voraus bei Meisterschaften und Turnieren demonstriert, um den Athleten die Sportarten unter Wettbewerbsbedingungen vorzustellen.

Organisatorischer Kraftakt

In einem großen Wettbewerb wird im Sommer 1988 zudem das World Games-Maskottchen gesucht. Der Gewinner: "Karlchen", eine etwas ungewöhnliche Mischung aus Huhn, Pfau und Drache, der auf Messen, Ausstellungen und Sportveranstaltungen im Dauereinsatz die Werbetrommel für die ungewöhnlichen World Games rührt.

"Große Aufgaben brauchen Visionen, Ideen und vor allem ein gutes Netzwerk. Ich habe schon einiges organisiert, doch so eine Dimension habe ich vorher noch nie erlebt. Das war ein organisatorischer Kraftakt!", sagt Stadler gegenüber ka-news.de.

Doch die Anstrengung hatte sich gelohnt: Schon Monate vor dem Start der World Games kommt bei den Bürgern der Stadt zunehmend Olympia-Feeling auf: Auf den Bahnen klebt Werbung, Kunstwerke der Spiele zieren Hausfassaden und die Geschäfte auf der Kaiserstraße schmücken sich mit der dazu passenden Dekoration.

World Games werden zum elften Mal ausgetragen

Und auch nach der Austragung hinterlassen die World Games noch immer ihre Spuren in Karlsruhe: Auf einem Flohmarkt werden übrig gebliebene Souvenirs der Spiele verkauft. Ein Foto-Wettbewerb kürt zudem die besten Amateur-Fotos, die auf der Veranstaltung aufgenommen wurden und zeigt sie in einer Ausstellung.

Auch heute noch sind die World Games beliebt wie eh und je: Im Jahr 2021 werden die Spiele bereits zum elften Mal ausgetragen, dann in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. Dabei ist das Großereignis beträchtlich gewachsen, aus den anfänglichen 16 Sportarten wurden mittlerweile 27. Diese anhaltende Beliebtheit haben die Spiele wohl nicht zuletzt dem Erfolg der Karlsruher World Games von 1989 zu verdanken.