vor 1 Stunde Karlsruhe Die Mini-Version der Fächerstadt: Das kleinste Karlsruhe gibt es in Norddakota, USA - gesprochen wird auch dort Badisch

Gerade einmal 90 Einwohner zählt Karlsruhe am 1. Juli 2019. Gemeint ist dabei aber natürlich nicht die Fächerstadt, sondern eine Kleinstadt im McHenry County in North Dakota, USA. Der identische Name ist dabei kein Zufall: Vor über 100 Jahren gründeten deutsche Auswanderer den kleinen Ort. Bis heute gibt es dort noch Anzeichen deutscher Herkunft, aber gibt es auch Gemeinsamkeiten mit der Fächerstadt?