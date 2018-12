Der Christkindlesmarkt in Karlsruhe: Von einzelnen Buden in der Stadt zum gut besuchten Weihnachtsmarkt

Im Jahr 2018 sind es 100 Buden, doch ein Blick in die Geschichte der Stadt Karlsruhe zeigt: Der Christkindlesmarkt hat klein angefangen. Zum ersten Mal gab es den Weihnachtsmarkt erst im Jahr 1972. Damals fanden sich die Hütten noch vor dem Schloss.

Schon zum 584. Mal gibt es im Jahr 2018 den Dresdner Striezelmarkt, damit ist er einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Dagegen gibt es den Christkindlesmarkt in Karlsruhe noch nicht so lange: 1972 gab es die erste Ausgabe. Bevor es allerdings so weit war, gab es in der Fächerstadt kleinere Alternativen:

1970 gab es dann vor der kleinen Kirche in der Kaiserstraße einen Verkaufsstand mit Christbaumschmuck.

Auch im Jahr darauf, 1971, fand sich vor dem Gotteshaus erneut eine Bude, an der es weihnachtlich funkelte.

Ab dem Dezember 1972 war es dann aber so weit und Karlsruhe hatte seinen ersten Weihnachtsmarkt. Die Stände waren zwischen dem Marktplatz und dem Schloss aufgebaut.

Am 3. Dezember wurde der Christkindlesmarkt dann feierlich von Otto Dullenkopf, dem damaligen Bürgermeister, eröffnet. Ein Nikolaus verteilte Dampedei. Der Weihnachtsmarkt war gut besucht, wie sich auf dem Bild aus dem Stadtarchiv unschwer erkennen lässt.

Zwischen Karussell und Verkaufsbude konnte der Karlsruher seinen Weihnachtsbaum ergattern, so wie hier auf dem Schlossplatz.

Um zum 1. Christkindlesmarkt zu kommen, mussten die Besucher den Zirkel queren, 1972 wohl noch eine vielbefahrene Straße - oder warum sonst regelt Polizieobermeister Willi Mangold dort den Verkehr?

Mitten auf der Karl-Friedrich-Straße, zwischen Marktplatz und Schloss, haben sich die Sänger des Straßenbahnerchors zusammengefunden. Zahlreiche Passanten waren stehengeblieben und hörten zu.

Auch am Abend bei schöner Beleuchtung war auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt gut was los.

Viele der Buden auf dem 1. Karlsruher Christkindlesmarkt ließen die Augen der Kinder höher schlagen, gab es dort doch tolle Spielzeuge zu kaufen.

