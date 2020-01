vor 1 Stunde Katherine Quinlan-Flatter Karlsruhe Badespaß statt Kasernendrill: Wie aus einer Militärschwimmschule das heutige Sonnenbad wird

Wo einst Soldaten der Karlsruher Dragoner- und Grenadierkasernen schwimmen lernten, plantschen heute jedes Jahr tausende Badegäste in den Becken des Sonnenbads am Rheinhafen. Doch wie wurde aus der Militärschwimmschule an der Alb das Familienbad, das nahezu das ganze Jahr geöffnet hat? Und was hat der SSC Karlsruhe damit zu tun? ka-news.de hat sich auf Spurensuche in der Vergangenheit begeben.