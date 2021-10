vor 2 Stunden Karlsruhe Zwischen Band-Contest und Sonntags-Shopping: Stadtfest Karlsruhe findet trotz Corona "dezentral und draußen" statt

Am kommenden Wochenende, vom 9. bis zum 10. Oktober, findet in der Karlsruher Innenstadt das allseits beliebte Stadtfest inklusive verkaufsoffenem Sonntag statt. Für Stimmung sorgen sollen Live-Musik, Straßenkünstler und zahlreiche Service- und Sonderangebote in der gesamten City. Zwar werden die meisten Veranstaltungen "dezentral und draußen" stattfinden, dennoch muss mancherorts die sogenannte 3G-Regelung eingehalten werden. Ziel des Stadtfestes ist es, das Karlsruher Einkaufserlebnis während der Bauzeit der Kombi-Lösung zu unterstützen.