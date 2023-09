Neben dem Durlacher Altstadtfest und Das Fest gilt das Stadtfest in Karlsruhe als eines der beliebtesten Veranstaltungen innerhalb der Fächerstadt. Besucher können sich auf Live-Musik, verschiedene Restaurants, Essen- und Getränkestände und ein breites Unterhaltungsprogramm in der Innenstadt freuen. Das Stadtfest Karlsruhe bildet den Abschluss der Stadteilfest und Kerwen-Saison.

Das Karlsruher Stadtfest findet 2022 vom 8. bis 9. Oktober statt. | Bild: KME

Ab 11 Uhr kämpfen sechs Bands um den Titel "Beste Coverband der Region“ und "Beste Band mit eigenen Songs“. Zu gewinnen gibt es die "Goldene Gitarre“. Wer konkret an dem Wettbewerb teilnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Neu beim Stadtfest ist der Ninja-Warrior-Parcours am Kirchplatz St. Stephan!

Stadtfest Karlsruhe 2023 Programm - Bühne am Marktplatz

Erstmals in der Geschichte des Karlsruher Stadtfestes wird es am Samstag, 14. Oktober, auch nach 20 Uhr noch Live-Musik am Marktplatz geben. Los geht es bereits ab 11 Uhr. Am Sonntag startet das Programm um 12 Uhr und endet um 17.30 Uhr. Etwas zu futtern und einen Drink dazu gibt es bei den dortigen Gastroständen.

Stadtfest Karlsruhe am Samstag: Bühne

11 Uhr | DJ & Moderation Jan Zipperer

13.30 Uhr | tba. (Goldene Gitarre)

14.30 Uhr |tba. (Goldene Gitarre)

15.30 Uhr | tba. (Goldene Gitarre)

16.30 Uhr | tba. (Goldene Gitarre)

17.30 Uhr | tba. (Goldene Gitarre)

18.30 Uhr | tba. (Goldene Gitarre)

20 Uhr | Sudden Inspiration

21.30 Uhr 80-er Party mit Dj Charly Thorn

Stadtfest Karlsruhe am Sonntag: Bühne

12 Uhr | DJ & Moderation Jan Zipperer

13 Uhr | feintonfilter

14.30 Uhr | Paule Popstar & The burning Elephants

16 Uhr | Danny & the Boys

17.30 Uhr | Leuchtstoffmöhre

Stadtfest Karlsruhe 2023 - verkaufsoffener Sonntag und Flohmarkt

Von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte am Sonntag, den 15. Oktober, ihre Pforten. Mitmachen tun alle Läden zwischen Kriegsstraße und Karlsruher Schloss und dem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Am Ettlinger Tor werden außerdem Walking-Acts auftreten. Das Modehaus Schöpf veranstaltet außerdem einen Herbstmarkt auf dem Marktplatz.

Stadtfest Karlsruhe (Archivbild 2022) | Bild: Paul Needham Foto

Schnäppchenjäger werden vielleicht eher am Kronenplatz fündig. Denn die Karlsruher Fächer Gmbh veranstaltet dort zwischen 12 und 17 Uhr einen Flohmarkt für Familien, Kinder und Jugendliche. Wer seinen Trödel selbst loswerden möchte, sollte sich um 11 Uhr zum Kronenplatz begeben. Hier gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kronenplatz und KIT: Science Week beim Stadtfest 2023 in Karlsruhe

Wissenschaftliche Workshops, Podiumsdiskussionen, Führungen und Stadtführungen gibt beim Campus, am Kronenplatz und diversen anderen Orten im Rahmen der Science Week (10. bis 15. Oktober 2023) zu erleben. Das Event wird vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) veranstaltet und findet auch über das Stadtfest-Wochenende statt. Mehr Informationen zu den genauen Terminen gibt es im KIT Science Week Programmheft zum Nachlesen.

Stephanplatz: Streetfood-Schmeckfestival beim Stadtfest Karlsruhe 2023

Neben der normalen Gastronomie können Hungrige hinter der Postgalerie das Schmeckfestival besuchen. Zirka 30 verschiedene Stände und Foodtrucks bieten dort den Besuchern Speis und Trank an. Für die Unterhaltung sorgen ein breites Musik- und Bühnenprogramm.

Kleinkunst auf dem Stadtfest Karlsruhe 2023

Auch in diesem Jahr werden auf der Kaiserstraße, zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, diverse Walking-Acts die Besucher erfreuen. Weitere Showprogramme von Kleinkünstlern werden an folgenden Stationen entlang der Kaiserstraße geben.

Ein Walking Act auf dem Stadtfest in Karlsruhe 2021. | Bild: Thomas Riedel

Station 1: Marktplatz

Station 2: Kaiserstraße / Lammstraße

Station 3: Kaiserstraße / Herrenstraße

Station 4: Kaiserstraße/Waldstraße

Station 5: Kaiserstraße / Karlstraße

Walkacts in der Innenstadt

Die genauen Uhrzeiten der Auftritte sind von der Seite der KME zu entnehmen.

Friedrichsplatz und St. Stephan: Familien- und Kinderspaß auf dem Stadtfest in Karlsruhe 2023

Auf dem Karlsruher Friedrichsplatz werden zwischen 11 und 18 Uhr verschiedene Bastelaktionen und andere Angebote für Familien und Kinder zu finden sein. Zum Beispiel können die Kleinen an den Klang-Instrumente von Etienne Favre spielerisch ihre musikalischen Fähigkeiten schulen. Für spielerische Bewegung sorgen die Ninja World und das Mobile Team des Stadtjugendausschusses. Um auch die Jugendlichen musikalisch zu unterhalten, werden ab 18 Uhr verschiedene DJs auflegen.

Regierungspräsidium Karlsruhe: Pop-Up-Store öffnet während Stadtfest die Pforten

Etwas fernab der Kaiserstraße eröffnet im Erdgeschoss des Regierungspräsidiums ein Pop-Up-Store. Einzug erhält vorübergehend das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt Karlsruhe. Auf der Webseite des K3-Büros können im Pop-Up-Store rund 50 Ausstellende ihre Produkte ausstellen.

Öffnungszeiten Pop-Up-Store

Freitag, 13. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Samstag, 14. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 15. Oktober, 13 bis 18 Uhr

Stadtfest Karlsruhe 2023: Wo gibt es Toiletten?

Ihm Rahmen des Stadtfestes stehen den Besuchern die öffentlichen Toiletten im Ettlinger Tor, in der Postgalerie und im Karstadt zur Verfügung. Darüber hinaus bieten verschiedene Geschäfte und Restaurants sogenannte "Nette Toiletten" an.